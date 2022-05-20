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Американский Arconic продаст алюминиевый завод в Самаре из-за конфликта на Украине

Американский производитель алюминиевых полуфабрикатов Arconic Corporation объявил, что продаст свой завод в Самаре и ожидает списать в результате убыток в размере $500 млн.
РБК
Arconic оценила возможные потери от продажи завода в Самаре в сумму до $500 млн.
ТАСС
С 2005 года в состав компании входит Самарский металлургический завод (АО «Арконик СМЗ»), один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в стране.
Коммерсантъ
Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. АО "Арконик СМЗ" (бывший Самарский металлургический завод) с 2005 года входит в состав Arconic.
Интерфакс

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