Будьте в Плюсе

Американский Interactive Brokers прекратит работать с российскими рублями

Популярный брокер Interactive Brokers (IB) с 31 июля перестанет принимать рубли для пополнения клиентских счетов.
Газета.Ru
Еще один клиент показал сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.
РБК
Ананьева считает, что IB может принудительно конвертировать рубли, которые останутся на счетах клиентов после 31 июля.
РБК
Граждане РФ пока в состоянии открывать счета у IB.
Infinica

Подробнее о событии

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