Газета.RuАмериканский Interactive Brokers прекратит работать с российскими рублямиПопулярный брокер Interactive Brokers (IB) с 31 июля перестанет принимать рубли для пополнения клиентских счетов.Газета.RuЕще один клиент показал сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.РБКАнаньева считает, что IB может принудительно конвертировать рубли, которые останутся на счетах клиентов после 31 июля.РБКГраждане РФ пока в состоянии открывать счета у IB.InfinicaЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuInfinicaРБКИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииВечерняя МоскваYakutsk.ruПодробнее о событииInteractive Brokers перестанет принимать рубли от россиянLenta.ru08:56Популярный американский брокер прекратит работать с российскими рублямиРБК07:51Самое цитируемоеАмериканский брокер IB запретит пополнять счета рублями с 31 июляИА Клерк.Ру10:20Interactive Brokers оценил возможность переводов в рубляхInfox.ru09:58Популярный американский брокер перестанет принимать рублиМосковский Комсомолец09:53Американский Interactive Brokers прекратит работать с российскими рублямиГазета.Ru10:33Американский Interactive Brokers отказался принимать рублиКомпания08:32Показать ещёОценить89Поделиться