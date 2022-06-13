Будьте в Плюсе

Американский Interactive Brokers ввел ограничения для клиентов из РФ из-за санкций ЕС

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ввел ограничения для России и Белоруссии из-за санкций Европейского союза (ЕС).
Lenta.ru
В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers.
РИА Новости
Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ.
РИА Новости
Interactive Brokers – американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Американский брокер IBKR ограничил сервис для клиентов из РФ и Белоруссии
Национальная служба новостей13:04
Россияне не смогут покупать акции компаний из ЕС через Interactive Brokers
Frank Media11:40
Самое цитируемое
Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов
REGNUM11:38
Interactive Brokers закрыл для инвесторов из России доступ к ценным бумагам ЕС
Forbes12:49
Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии
Интерфакс12:33
Американский Interactive Brokers закрыл для клиентов из России доступ к ценным бумагам ЕС
Коммерсантъ11:57
Interactive Brokers закрыл для инвесторов из России доступ к ценным бумагам ЕС
Газета.Ru12:58
Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов из-за санкций ЕС
РИА Новости11:19

Интересное

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в здание роддома

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома. Об этом сообщает РИА Новости.
RT на русском13:59

Министр инфраструктуры Молдавии Спыну допустил отказ «Газпрома» от поставок газа в октябре

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну допустил, что контракт страны с «Газпромом» оговаривает объемы поставок только до октября, поэтому есть риск, что осенью концерн значительно сократит объемы поставляемого топлива или вообще заявит об отказе от поставок.
Lenta.ru14:11

Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы из-за обстрелов ВСУ Донецка

Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за с увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости14:32

Борисов: российские производители высокоточного оружия перешли на интенсивный режим работы

"Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.
РИА Новости05:35

WSJ: выделяемые властями США Украине деньги могут быть украдены

«Учитывая огромные масштабы помощи и отсутствие на Украине надзорного органа США и НАТО, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени», — говорится в статье.
RT на русском16:07

Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

Турция начинает укладывать газопровод у своих берегов в акватории Черного моря, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска первой трубы под воду, его слова приводит пресс-служба.
РБК13:10

Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

Плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток-1» (Nord Stream 1) назначена на 11 июля.
РБК11:38

Немецкая Tagesspiegel выступила против предоставления Украине ускоренного членства в ЕС

Автор материала выступил против предоставления стране ускоренного членства в Евросоюзе.
Lenta.ru15:39

Госдеп сообщил о работе США и партнеров по G7 над ужесточением санкций против России

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России, заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
РИА Новости15:31

Автокомпания SSANGYONG представила в Южной Корее новый кроссовер TORRES 13 июня 2022 года

Компания Ssangyong официально представила в Корее совершенно новый внедорожник Torres в качестве нового члена линейки внедорожников, занимающего промежуточное положение между Korando и Rexton.
CarsWeek.ru06:13