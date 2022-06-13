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Американский Interactive Brokers закрыл для клиентов из России доступ к ценным бумагам ЕС

Американский брокер Interactive Brokers запретил клиентам из России и Белоруссии открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС.
Коммерсантъ
В мае Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к британскому сайту Interactive Brokers.
РИА Новости
Евросоюз ранее ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ.
РИА Новости
Interactive Brokers – американская многонациональная брокерская фирма, управляющая крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству сделок с ежедневным средним доходом.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Interactive Brokers закрыл для инвесторов из России доступ к ценным бумагам ЕС
Forbes12:49
Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов
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Американский Interactive Brokers закрыл для клиентов из России доступ к ценным бумагам ЕС
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Американский Interactive Brokers закрыл для клиентов из РФ доступ к ценным бумагам ЕС
Solenka.info11:54
Брокер Interactive Brokers ввел ограничения для клиентов из России
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Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии
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Американский Interactive Brokers ввел ограничения для российских клиентов из-за санкций ЕС
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