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Американский Сенат одобрил резолюцию о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости
Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
ТАСС
В июле американский президент Джо Байден направил протоколы о присоединении двух скандинавских стран к НАТО на рассмотрение в сенат.
РИА Новости
Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств-членов альянса.
Lenta.ru

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Сенат США проголосовал за вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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