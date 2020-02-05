Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис, сообщает The Drive.
Читать в источнике
Комментировать112
с чего всё началось
«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что будут действовать в безопасной гавани на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом месте», — цитирует адмирала The Drive
.
Известия16:49

Подробнее о событии

Американский адмирал Льюис пожаловался на активность российских субмарин у побережья США

Народные новости18:24

В США испугались потери лидерства из-за наращивания потенциала ВМФ РФ

Ридусвчера в 14:22

Вице-адмирал ВМС США Льюис заявил о господстве подлодок РФ в Атлантике

ФАН17:01

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

РИА Новости15:41

Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США

Российская газета03:57

Американский адмирал рассказал о подлодках РФ у берегов США

REGNUM17:19

ВМС США считают, что российские подлодки в Атлантике создают напряжение в регионе

HotGeoвчера в 13:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Общество

Госдума проконтролирует ситуацию с ростом цен на овощи в ДФО

Депутаты Госдумы поручили комитету по экономической политике запросить в Федеральной антимонопольной службе результаты мониторинга цен на фрукты и овощи в регионах Дальнего Востока.
EastRussia 18:05
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 01:57
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 20:18
Кино

В Disney назвали даты премьеры сериалов Marvel

Студия Disney назвала сроки премьер сериалов Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн».
Известия 14:52
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 03:38
Футбол

Кокорин прокомментировал переговоры с «Балтикой»

Sport.ru 09:43
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскрыли дальность полета обновленных Ту-160

Напомним, ранее стало известно, что к 2027 году в Воздушно-космические силы России планируется передать 10 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.
Российская газета 11:54
Космос

«Сердце» Плутона оказалось способно управлять ветрами

Новые исследования показали, что область Томбо (именно такое название ей присвоили) может влиять на атмосферную циркуляцию и ветра планеты, сообщает CNN.
МИР 24 01:44
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Гаджеты

Выручку AMD в прошлом году толкали вверх процессоры Ryzen

Прошлый год принёс AMD увеличение выручки от реализации центральных процессоров и графических решений на 14 %.
3DNews 10:33
Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Kinonews.ru 14:10
Экономика

На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

Компания ведет подсчеты с 2015 г. Прошлогодний результат – абсолютный рекорд. Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб.
Ведомости 17:12
Авто

Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут

Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Телеканал 360° 19:35
Политика

Путин: Поправки в Конституцию не связаны с продлением моих полномочий

Российский лидер подчеркнул, что если всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет в срок, то это станет «образцом настоящей демократии и волеизъявлением граждан».
RuNews24.ru вчера в 08:01
Гаджеты

Honor 20 Lite поступает в продажу в России

Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
News.ru 06:06
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб

Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Газета.Ru 16:09
Происшествия

В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео

Две восьмиклассницы из города Данкова Липецкой области избили 12-летнюю девочку и выложили видео об этом в социальную сеть.
Российская газета 04:52
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 09:06
Киберспорт

Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged

Faktom вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru 16:38
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр вчера в 09:41
Гаджеты

В чипах Huawei нашли бэкдор

Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.
Вести.Ru 09:31
Происшествия

Российского полицейского задержали за расстрел казачьего атамана

Lenta.ru 09:34
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное