с чего всё началось

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис, сообщает The Drive.

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Политика Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».

Общество Госдума проконтролирует ситуацию с ростом цен на овощи в ДФО Депутаты Госдумы поручили комитету по экономической политике запросить в Федеральной антимонопольной службе результаты мониторинга цен на фрукты и овощи в регионах Дальнего Востока.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени Первый самолет ВКС РФ с 80 россиянами на борту приземлился в тюменском аэропорту "Рощино" — их эвакуировали из города Ухань, где был зафиксирован очаг распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Космос «Сердце» Плутона оказалось способно управлять ветрами Новые исследования показали, что область Томбо (именно такое название ей присвоили) может влиять на атмосферную циркуляцию и ветра планеты, сообщает CNN.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Авто Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.

Армия и оружие Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.

Происшествия В Липецкой области избиение школьницы сняли на видео Две восьмиклассницы из города Данкова Липецкой области избили 12-летнюю девочку и выложили видео об этом в социальную сеть.

Гаджеты В чипах Huawei нашли бэкдор Как сообщил российский специалист по безопасности Владислав Ярмак, найденный им механизм представляет собой совокупность четырех старых ошибок/бэкдоров в продукции HiSilicon, обнародованных в марте 2013-го, а также в марте, июле и сентябре 2017 года.