с чего всё началось

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис, сообщает The Drive.

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Политика На Украине признали неготовность к возвращению Крыма "Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.

Политика В США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы Чиновники из команды Трампа не исключают введения неких рестриктивных мер в отношении российской компании "Роснефть", чтобы повлиять на руководство Венесуэлы.

Общество «Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.

Политика Демократы Айовы опубликуют результаты выбора кандидатов в президенты Долгожданные результаты партсобраний членов Демократической партии США в штате Айова, на которых определялись кандидаты для участия в президентской гонке, будут опубликованы в ближайшее время, заявил руководитель отделения Демократической партии в этом штате Трой Прайс 4 февраля, сообщает Reuters.

Экономика Авиабилеты за границу подорожают с 5 февраля Работники Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о подорожании перелётов за границу, которое начнётся с 5 февраля из-за обновлённых курсов доллара и евро по отношению к российскому рублю, сообщают «Известия».

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Гаджеты Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Гаджеты Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.