Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис, сообщает The Drive.
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с чего всё началось
«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что будут действовать в безопасной гавани на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику, чтобы действовать в другом месте», — цитирует адмирала The Drive.Известия16:49
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