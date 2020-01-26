с чего всё началось

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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