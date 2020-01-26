Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD», — цитирует Defense Writers Group Фогго.RT на русском21:19
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