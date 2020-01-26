Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
Как пишет Business Insider со ссылкой на интервью адмирала Defense Writers Group (.pdf
), он предлагает внедрять системы A2/AD (anti-access and area denial — ограничения и воспрещения доступа и маневра).
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