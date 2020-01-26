с чего всё началось

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Шоу-бизнес Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.

Космос Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.

Космос На МКС стартовал эксперимент «Терминатор» Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Шоу-бизнес Сергей Семак скоро станет дедушкой В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Происшествия Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Котову 25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Общество В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом В США подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Агентства здравоохранения штата Огайо.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

Единоборства Сайборг стала чемпионкой Bellator, победив Бадд Канадская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг оказалась сильнее представительницы Бразилии Джулии Бадд, являвшейся действующей чемпионкой промоушна Bellator, на турнире Bellator 238, проходившем в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, США).