Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
Как пишет Business Insider со ссылкой на интервью адмирала Defense Writers Group (.pdf), он предлагает внедрять системы A2/AD (anti-access and area denial — ограничения и воспрещения доступа и маневра).Коммерсантъвчера в 21:50
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