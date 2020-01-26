Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
Как пишет Business Insider со ссылкой на интервью адмирала Defense Writers Group (.pdf
), он предлагает внедрять системы A2/AD (anti-access and area denial — ограничения и воспрещения доступа и маневра).
Коммерсантъвчера в 21:50

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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
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Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
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Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса

Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
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Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Общество

Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
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Армия и оружие

Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза

Число американских военных, у которых диагностировали черепно-мозговые травмы после обстрела базы в Ираке, выросло до 34 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК 24 января в 12:34
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Украинский боксер Редкач попытался укусить соперника

Газета.Ru 06:55
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом

Новые автомобили вчера в 22:42
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Общество

Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Lenta.ru 08:37
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Интерфакс 08:43
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Кино

Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Телеканал RTVI 24 января в 19:54
Происшествия

В Петербурге заметили окровавленное тело в багажнике автомобиля

Lenta.ru 08:55
Общество

Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Вести.Ru 05:37
Общество

Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Регион online 24 января в 18:01
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 05:48
Происшествия

В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек

Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Интерфакс 05:00
Политика

МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме

Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
Rambler News Service вчера в 04:21
Политика

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
РИА Новости 02:37
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Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Происшествия

В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус

На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Lenta.ru 09:11
Здоровье

Врачи рассказали, как бороться с перееданием

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач-диетолог рассказала о том, как можно заразиться ожирением.
ФедералПресс 06:20
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Здоровье

В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Политическая Экспертиза 06:17
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
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