Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
Как пишет Business Insider со ссылкой на интервью адмирала Defense Writers Group (.pdf), он предлагает внедрять системы A2/AD (anti-access and area denial — ограничения и воспрещения доступа и маневра).Коммерсантъвчера в 21:50
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Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
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Первый туроператор начал досрочный вывоз россиян из Китая из-за вируса
Туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе российских туристов с острова Хайнань в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте компании.
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Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
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Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных
Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Армия и оружие
Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза
Число американских военных, у которых диагностировали черепно-мозговые травмы после обстрела базы в Ираке, выросло до 34 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
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Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Общество
Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Общество
Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек
Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Политика
МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Здоровье
Врачи рассказали, как бороться с перееданием
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач-диетолог рассказала о том, как можно заразиться ожирением.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Здоровье
В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
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