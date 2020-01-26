с чего всё началось

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Происшествия Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Общество Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара» Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).

Происшествия За коллаж на Кадырова задержали 25 человек В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.