Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD», — цитирует
 Defense Writers Group Фогго.
RT на русскомвчера в 21:19

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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба

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Американский адмирал порекомендовал союзникам США поучиться у России в оборонной сфере

ТАССвчера в 22:33

Адмирал США посоветовал союзникам брать пример с России в военной сфере

РБКвчера в 19:49

Адмирал ВМС США призвал союзников брать пример с России в военной сфере

Российская газетавчера в 20:12

Хорошо получается: адмирал США похвалил оборонную политику России

РЕН ТВвчера в 22:49
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«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
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REGNUM вчера в 22:51
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
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У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
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В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

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Рептилии входят в рацион всеядного населения Поднебесной.
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Lenta.ru вчера в 16:32
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Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
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Кино

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Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
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Спорт-Экспресс вчера в 23:23
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Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
РИА Новости вчера в 22:58
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

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Газета.Ru вчера в 16:14
Наука

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Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
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Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
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Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

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Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Экономика

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Известия 23 января в 18:42
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ вчера в 14:04
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