Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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с чего всё началось
«Если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD», — цитирует
 Defense Writers Group Фогго.
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