с чего всё началось

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Единоборства Сайборг стала чемпионкой Bellator, победив Бадд Канадская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг оказалась сильнее представительницы Бразилии Джулии Бадд, являвшейся действующей чемпионкой промоушна Bellator, на турнире Bellator 238, проходившем в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, США).

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35 В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Общество В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.

Космос На МКС стартовал эксперимент «Терминатор» Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Политика В Кремле прокомментировали отставку Суркова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.

Происшествия Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане Два гражданина Украины пострадали в результате атаки на молдавский вертолет Ми-8 в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.

Футбол Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» – «Барселона» Напомним, Валенсия обыграла Барселону в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев участия в матче не принимал.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.