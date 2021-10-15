Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.
"Около 22.20 по местному времени в сауне отеля в деревне Керрет (округ Каваджа) были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России", - цитирует издание Albanian Daily News заявление правоохранительных органов.