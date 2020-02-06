с чего всё началось

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда. Печальную новость на своей странице в Instagram сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Происшествия Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

Политика Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок.

Политика Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Происшествия Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Армия и оружие Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Политика Польша отказалась от российского угля Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.

Происшествия Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.

Общество Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.