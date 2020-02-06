Культура

РЕН ТВРЕН ТВАктер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда. Печальную новость на своей странице в Instagram сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.
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«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал
 в соцсетях его сын Майкл.
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Кирк Дуглас
Американский актёр
Американский актёр, звёздный актёр «золотой эры» Голливуда. Кроме того, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США. В отличие от не менее знаменитого сына, Майкла Дугласа, долгая и успешная карьера в кино Кирка была отмечена только почётным «Оскаром» в 1996 году.
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Майкл Дуглас
Американский киноактёр
Американский актёр и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов», а также премии «Эмми».
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