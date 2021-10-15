Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу.
Археологи обнаружили в ходе раскопок древней стоянки на западе США четыре обугленных семени табака, возраст которых около 12300 лет, что делает их древнейшим вероятным свидетельством употребления человеком этого растения.
В августе после очередного расширения реестра ряд изданий опубликовали обращение к властям, в котором потребовали прекратить преследование журналистов на основании закона об иноагентах и отказаться от практики включения СМИ в соответствующие реестры.
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.