Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу.
Беспорядки в исправительной колонии (ИК) №1 во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО), заключенные которых устроили провокацию, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
В теплицах Исландии произрастает свыше 100 тысяч модифицированных стеблей Исландская компания ORF Genetics занимается выращиванием генно-модифицированного ячменя, на основе которого ученые намерены получить мясной белок.
Пресс-секретарь Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковский на личной странице в Twitter сообщил о дате проведения жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.Как сообщает Квятковский, жеребьёвка пройдёт в Цюрихе и состоится 26 ноября.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.