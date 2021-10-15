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Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте Путина

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина.В источнике

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Американский продюсер Кьюсак признал правоту Путина на фоне упадка США
ФАН18:28
Актер Джон Кьюсак заявил о слабости США и правоте президента России Владимира Путина
Телеканал 360°17:57
Актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости демократии США
Газета.Ruвчера в 15:33
Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США
Рамблервчера в 15:46
Голливудский актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и упадке США
Комсомольская правдавчера в 15:44
Американский актер Джон Кьюсак: Путин был прав, демократия в США упадочна и слаба
Lenta.ruвчера в 15:57
Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте Путина
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