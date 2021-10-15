Беспорядки в исправительной колонии (ИК) №1 во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО), заключенные которых устроили провокацию, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться при разработке вакцин, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Колесников, комментируя Pravda.Ru озвученную вирусологом Анчой Барановой версию вероятного происхождения COVID-19 в ходе экспериментов по приобретению вирусом функций.