Президент Сербии Вучич: предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград

Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.