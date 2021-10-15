РИА НовостиАмериканский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте ПутинаАмериканский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина.В источникеПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАктуальные НовостиПолитика СегодняГазета.RuРЕН ТВТелеканал 360°Gazeta.SPbПятый каналПолитРоссияТК ЗвездаРамблерФАНСлово и ДелоВести ТатарстанПодробнее о событииДжон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости СШАРамблервчера в 15:46Актер Джон Кьюсак заявил о слабости США и правоте президента России Владимира ПутинаТелеканал 360°17:57Американский актер Джон Кьюсак: Путин был прав, демократия в США упадочна и слабаLenta.ruвчера в 15:57Американский продюсер Кьюсак признал правоту Путина на фоне упадка СШАФАН18:28Голливудский актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и упадке СШАКомсомольская правдавчера в 15:44Актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости демократии СШАГазета.Ruвчера в 15:33Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте ПутинаРИА Новостивчера в 14:37Показать ещёОценить146Поделиться