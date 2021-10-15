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Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте Путина

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина.В источнике

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Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости США
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