Автопилот для дронов научился скоростным полетам в лесу

Инженеры из Швейцарии разработали автопилот для дронов, который способен управлять ими на высокой скорости при полетах в незнакомом окружении, выбирая безопасный маршрут для маневрирования между множеством препятствий.