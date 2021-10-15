В журнале Clinical Nutrition учеными из Технологического университета Чалмерса и Уппсальского университета опровергнуто существующее мнение, что рожь умеряет аппетит, заставляя людей чувствовать себя сытыми раньше.
Вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческой позицию Украины по газовому вопросу в отношении других стран, а также отметил «удивительную» политику Киева по закупке российского газа дороже, чем было возможно.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках").
Инженеры из Швейцарии разработали автопилот для дронов, который способен управлять ими на высокой скорости при полетах в незнакомом окружении, выбирая безопасный маршрут для маневрирования между множеством препятствий.