РИА НовостиАмериканский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте ПутинаАмериканский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина.РИА Новости"В чем-то Путин был прав - демократия в США действительно упадочна и слаба", - написал артист.Комсомольская правда«Если США не могут арестовать Трампа, который все еще пытается свергнуть демократию, тогда что мы?» — задался вопросом Кьюсак.Lenta.ruАртист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияГазета.RuСлово и ДелоАктуальные НовостиMockva.ruПятый каналТК ЗвездаРЕН ТВТелеканал 360°Discover24Gazeta.SPbФАНРамблерВести ТатарстанПодробнее о событииАмериканский продюсер Кьюсак признал правоту Путина на фоне упадка СШАФАН18:28Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте ПутинаРИА Новостивчера в 14:37Американский актер Джон Кьюсак: Путин был прав, демократия в США упадочна и слабаLenta.ruвчера в 15:57Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости СШАРамблервчера в 15:46Голливудский актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и упадке СШАКомсомольская правдавчера в 15:44Актер Джон Кьюсак заявил о правоте Путина и слабости демократии СШАГазета.Ruвчера в 15:33Актер Джон Кьюсак заявил о слабости США и правоте президента России Владимира ПутинаТелеканал 360°17:57Показать ещёОценить207Поделиться