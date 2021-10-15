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Американский актер Кьюсак заявил о слабости США и правоте Путина

Американский актер и продюсер Джон Кьюсак жестко раскритиковал внутреннюю политику США в твиттер-аккаунте и упомянул российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости
"В чем-то Путин был прав - демократия в США действительно упадочна и слаба", - написал артист.
Комсомольская правда
«Если США не могут арестовать Трампа, который все еще пытается свергнуть демократию, тогда что мы?» — задался вопросом Кьюсак.
Lenta.ru
Артист не уточнил, какие слова президента имеет в виду, однако в России неоднократно отмечали, что не считают США врагом, а у Москвы и Вашингтона есть взаимовыгодные точки соприкосновения, по которым следует проводить регулярную работу.
РИА Новости

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