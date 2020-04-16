Общество
News.ruАмериканский астронавт Крис Кэссиди стал новым командиром МКС
Командиром Международной космической станции стал американский астронавт Кристофер Кэссиди. Он сменил на этом посту россиянина Олега Скрипочку.
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Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Общество
Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля
Банк России предписал продлить до 1 июля действие банковских карт с истекшим сроком использования из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Газета.Ru 04:35
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Наука
Экспериментальный препарат предотвращает рецидивы рака
Хайтек+ вчера в 06:32
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
Сразу 19 человек заболели коронавирусом за сутки в Воронежской области
За сутки на территории Воронежа и области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 19 человек.
Блокнот Воронеж 04:32
Здоровье
На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек
По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
Общество
Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
РИА Новости 01:04
Общество
В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса
В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
Общество
В России за сутки зафиксировано 4070 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
Sputnik Абхазия 04:25
Здоровье
Коронавирус. В Ершове вводят карантин с ограничением въезда и выезда
В Ершове Саратовской области введут режим карантина с ограничением въезда и выезда.
Четвертая Власть 03:07
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт вчера в 05:09
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Армия и оружие
Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
Общество
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Футбол
Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ 15 апреля в 12:50
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Общество
В Тульской области еще 25 жителей заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 04:24
Общество
В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин
Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Футбол
Сергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии
Сергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии Глава МИД РФ ждет начала футбольного сезона.
Экспресс газета 04:39
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15