Общество

News.ruNews.ruАмериканский астронавт Крис Кэссиди стал новым командиром МКС

Командиром Международной космической станции стал американский астронавт Кристофер Кэссиди. Он сменил на этом посту россиянина Олега Скрипочку.
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Новый экипаж получил ключи от МКС

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Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС

Газета.Ru15 апреля в 17:45

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Российская газета15 апреля в 17:41
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В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
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В России за последние сутки зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
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В Ершове Саратовской области введут режим карантина с ограничением въезда и выезда.
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В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

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Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

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