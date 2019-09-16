Общество

Газета.RuГазета.RuАмериканский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Отмечается, что Хейг рассказал про музыку на МКС во время сеанса видеосвязи с американским актером Брэдом Питтом. Ранее экипаж МКС похвалил Питта за роль астронавта.
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Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало
 NASA в своем Twitter.
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Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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