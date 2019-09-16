с чего всё началось

Отмечается, что Хейг рассказал про музыку на МКС во время сеанса видеосвязи с американским актером Брэдом Питтом. Ранее экипаж МКС похвалил Питта за роль астронавта.

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Здоровье Всемирный день безопасности пациента отметят в России В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже» Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Авто Toyota представила новые компактвэны Toyota Calya и Daihatsu Sigra В Индонезии состоялась официальная презентация модернизированных компактвэнов Toyota Calya и Daihatsu Sigra.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Футбол Торино — Лечче 1:2 Чемпионат Италии 3-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Происшествия В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.

Здоровье В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).

Политика Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.

Экономика Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Кино Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".

Футбол «Зенит» вылетел во Францию на матч Лиги чемпионов с «Лионом» В понедельник петербургский «Зенит» отправился во Францию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.