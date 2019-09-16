Общество
Газета.RuАмериканский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Отмечается, что Хейг рассказал про музыку на МКС во время сеанса видеосвязи с американским актером Брэдом Питтом. Ранее экипаж МКС похвалил Питта за роль астронавта.
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Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало NASA в своем Twitter.Профиль15:21
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