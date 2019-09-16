с чего всё началось

Отмечается, что Хейг рассказал про музыку на МКС во время сеанса видеосвязи с американским актером Брэдом Питтом. Ранее экипаж МКС похвалил Питта за роль астронавта.

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Экономика Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9% Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Политика Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.

Здоровье В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа 16 сентября в Луге Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа.

Экономика Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог» Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Политика В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Политика США обвинили Иран в атаке НПЗ на территории Саудовской Аравии Ранее накануне представитель администрации президента США заявил журналистам, что Вашингтон располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на саудовский НПЗ, а не йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность.

Политика Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Политика Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.

Футбол Черевченко озвучил задачу «Арсенала» на сезон Туляки в квалификации турнира дважды уступили «Нефтчи». Специалист также озвучил цель команды на сезон.

Экономика Бунт на корабле Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».

Экономика На 7 процентов повысят социальные пенсии россиян в 2020 году Правительство РФ планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%.