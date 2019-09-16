Общество
Газета.RuАмериканский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Отмечается, что Хейг рассказал про музыку на МКС во время сеанса видеосвязи с американским актером Брэдом Питтом. Ранее экипаж МКС похвалил Питта за роль астронавта.
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с чего всё началось
Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало NASA в своем Twitter.Профиль15:21
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Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Радио Sputnik вчера в 09:14
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В Луге стартовала прививочная кампания против гриппа
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Ivbg.ru 09:36
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
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В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
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Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
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Ранее накануне представитель администрации президента США заявил журналистам, что Вашингтон располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на саудовский НПЗ, а не йеменских повстанцев-хуситов, взявших на себя ответственность.
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Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
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Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
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Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
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Черевченко озвучил задачу «Арсенала» на сезон
Туляки в квалификации турнира дважды уступили «Нефтчи». Специалист также озвучил цель команды на сезон.
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Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».
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Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами
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Ник Киргиос, предположительно, встречается с Анной Калинской
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