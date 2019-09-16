Общество

ИзвестияИзвестияАмериканский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало
 NASA в своем Twitter.
Профильвчера в 15:21

Подробнее о событии

Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС «приятной переменой»

РИА Новостивчера в 14:35

Брэд Питт получил комплимент из космоса

РЕН ТВвчера в 14:52

Астронавту NASA понравилось слушать русскую музыку на МКС

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Газета.Ruвчера в 18:55

Астронавт NASA рассказал Брэду Питту о русской музыке за ужином на МКС

Ридусвчера в 14:40

Астронавт Хейг считает «приятной переменой» прослушивание русской музыки за ужином на МКС

ТАССвчера в 16:11

«Корабль в фильме был намного чище»: Брэд Питт удивился беспорядку на МКС

Комсомольская правдавчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Шоу-бизнес

Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк

ЛигаNews.net 00:32
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия

В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником

РИА Новости вчера в 14:43
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России

Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей вчера в 05:33
Экономика

Суд отложил до 3 октября разбирательство о допэмиссии «Восточного» из-за оценки акций

Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 00:00
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
Футбол

Азар озвучил основную разницу между выступлениями за «Челси» и «Реал»

Азар перешел в «Реал» этим летом из «Челси» за 130 млн фунтов.
Sportbox.RU 00:10
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Известия вчера в 21:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Общество

Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.
Известия 00:59
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском вчера в 21:55
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Авто

С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru вчера в 16:33
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings 15 сентября в 09:48
Кино

Тимур Бекмамбетов снял вертикальный хоррор для Snapchat

Фонтанка.Ру вчера в 07:40
Политика

Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма

Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
Авто

Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами

Tvoe-avto.com вчера в 14:55
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Кино

Самые высокооплачиваемые актеры года

На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург вчера в 08:38
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Здоровье

Продукты, негативно влияющие на мужскую потенцию, назвали эксперты

Специалисты советуют мужчинам не превышать дневную норму потребления соли – 4 грамма в день. Сахар также негативно влияет на потенцию.
Южный Федеральный 15 сентября в 21:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное