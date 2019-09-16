Общество

ИзвестияИзвестияАмериканский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало
 NASA в своем Twitter.
Профильвчера в 15:21

Подробнее о событии

Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС «приятной переменой»

РИА Новостивчера в 14:35

Брэд Питт получил комплимент из космоса

РЕН ТВвчера в 14:52

Астронавту NASA понравилось слушать русскую музыку на МКС

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС

Газета.Ruвчера в 18:55

Астронавт NASA рассказал Брэду Питту о русской музыке за ужином на МКС

Ридусвчера в 14:40

Астронавт Хейг считает «приятной переменой» прослушивание русской музыки за ужином на МКС

ТАССвчера в 16:11

«Корабль в фильме был намного чище»: Брэд Питт удивился беспорядку на МКС

Комсомольская правдавчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.
Российская газета 02:28
Общество

В России могут измениться правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика

Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Общество

В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Здоровье

Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна

Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Происшествия

Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ

Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.
РБК 01:00
Экономика

Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч

Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Футбол

Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Sportbox.RU 15 сентября в 06:53
Общество

В России запретят убивать бездомных животных

БИЗНЕС Online вчера в 02:20
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Театры

Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций

После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
Космос

Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером

В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
Эхо Москвы 14 сентября в 00:00
Общество

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.
ТАСС вчера в 20:02
Политика

Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже

Посольство РФ намерено обратиться в госдеп в связи с тем, что "подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 20:09
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК вчера в 18:34
Политика

Экс-посол США: Россия готовила почву для войны в Грузии заранее, но мы отговаривали Саакашвили

В Грузии вышло интервью с американским дипломатом, бывшим послом США в Азербайджане, ныне представителем Атлантического совета Мэтью Брайза.
Военное обозрение вчера в 23:54
Общество

В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев

Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Взгляд-инфо вчера в 11:19
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Metaratings 15 сентября в 09:48
Футбол

«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»

На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Культура

Российские актеры запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова

Znak.com 02:20
Происшествия

В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку

Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Происшествия

Названа причина массового отравления шаурмой в Уфе

REGNUM 02:27
Происшествия

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное