Общество
ИзвестияАмериканский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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с чего всё началось
Брэда Питта удивило большое количество оборудования на МКС, о чем он прямо заявил американскому астронавту Нику Хейгу во время беседы, которую транслировало NASA в своем Twitter.Профильвчера в 15:21
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