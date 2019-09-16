с чего всё началось

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.

Общество В России могут измениться правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Происшествия Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Футбол Месси тренировался в общей группе перед матчем с «Боруссией» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси тренировался в общей группе перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.

Космос Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.

Общество Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.

Политика Посольство РФ в США обратится в госдеп из-за публикации о шпионаже Посольство РФ намерено обратиться в госдеп в связи с тем, что "подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - говорится в сообщении.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Общество В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Футбол «Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером» На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

Происшествия В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Происшествия Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.