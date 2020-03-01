Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский авианосец вошел в Средиземное море
Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. Корабль идет в сопровождении нескольких американских военных судов.
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с чего всё началось
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.Интерфаксвчера в 18:22
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