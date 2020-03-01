Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic. Корабль идет в сопровождении нескольких американских военных судов.
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с чего всё началось

Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили британские новостные порталы.
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News.ruвчера в 19:08

В Средиземное море вошел авианосец США

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Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
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