Кудрин оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

Новый рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к новым ограничениям, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.