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Lenta.ru
Lenta.ru

Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют

Американский инвестбанк Goldman Sachs внес рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.В источнике
С чего всё началось
"Песо остается нашим лучшим выбором в этой группе: хотя кажется, что у него меньше возможностей для роста, чем у некоторых других высокодоходных развивающихся рынков", – цитирует
 аналитиков американский телеканал CNBC.
Вести.Ru25 сентября в 10:46
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