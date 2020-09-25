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Lenta.ru
Lenta.ru

Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют

Американский инвестбанк Goldman Sachs внес рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.В источнике
С чего всё началось
"Песо остается нашим лучшим выбором в этой группе: хотя кажется, что у него меньше возможностей для роста, чем у некоторых других высокодоходных развивающихся рынков", – цитирует
 аналитиков американский телеканал CNBC.
Вести.Ru25 сентября в 10:46
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МИР 24

Goldman Sachs назвал российский рубль одной из перспективных валют

МИР 2415:30
Коммерсантъ

Goldman Sachs увидел потенциал в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и российском рубле

Коммерсантъ11:07
Lenta.ru

Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют

Lenta.ru25 сентября в 13:18
Profinance.ru

Goldman Sachs ставит на рост рубля и ряда других валют EM в IV квартале 2020 г

Profinance.ru25 сентября в 14:36
Утро.ru

Американцы назвали рубль одной из самых перспективных валют

Утро.ru25 сентября в 14:01
Петербургский дневник

Американский банк назвал рубль одной из самых перспективных валют

Петербургский дневник06:42
Вести.Ru

Goldman Sachs назвал рубль одной из трех самых привлекательных валют

Вести.Ru25 сентября в 10:46

Минобороны Армении заявило о гибели 200 азербайджанских военных

Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге заявил, что азербайджанская сторона потеряла за день около 200 военных, сообщается на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Минобороны Армении заявило о гибели 200 азербайджанских военных
РИА Новости15:21
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Президенту Чехии не нравится идея повторных выборов в Белоруссии

Пересчитать бюллетени прошедших выборов президента Белоруссии, разумнее, чем проводить новые выборы, считает президент Чехии Милош Земан, такое заявление он сделал в эфире пражской радиостанции Frekvence 1. Он отметил, что следит за ситуацией в республике и имеет иное мнение, чем у других критиков Лукашенко.
ИА Красная Весна13:36
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Посол России прокомментировал реакцию ЕС на инаугурацию Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ некоторых европейских государств считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии противоречит международному праву и мешает развитию диалога между странами.
REGNUM15:36
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Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфакс11:15
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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Как говорят специалисты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, которые провели собственное исследование, средняя потеря в цене 29,3% это уже основная статья расходов, если говорить о стоимости владения транспортных средством.
Tvoe-avto.com08:11
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