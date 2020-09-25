Президенту Чехии не нравится идея повторных выборов в Белоруссии

Пересчитать бюллетени прошедших выборов президента Белоруссии, разумнее, чем проводить новые выборы, считает президент Чехии Милош Земан, такое заявление он сделал в эфире пражской радиостанции Frekvence 1. Он отметил, что следит за ситуацией в республике и имеет иное мнение, чем у других критиков Лукашенко.