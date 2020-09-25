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Lenta.ru
Lenta.ru

Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют

Американский инвестбанк Goldman Sachs внес рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.В источнике
С чего всё началось
"Песо остается нашим лучшим выбором в этой группе: хотя кажется, что у него меньше возможностей для роста, чем у некоторых других высокодоходных развивающихся рынков", – цитирует
 аналитиков американский телеканал CNBC.
Вести.Ru25 сентября в 10:46
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Утро.ru

Американцы назвали рубль одной из самых перспективных валют

Утро.ru25 сентября в 14:01
Коммерсантъ

Goldman Sachs увидел потенциал в мексиканском песо, южноафриканском рэнде и российском рубле

Коммерсантъвчера в 11:07
Петербургский дневник

Американский банк назвал рубль одной из самых перспективных валют

Петербургский дневниквчера в 06:42
Profinance.ru

Goldman Sachs ставит на рост рубля и ряда других валют EM в IV квартале 2020 г

Profinance.ru25 сентября в 14:36
МИР 24

Goldman Sachs назвал российский рубль одной из перспективных валют

МИР 24вчера в 15:30
Lenta.ru

Американский банк внес рубль в список самых перспективных валют

Lenta.ru25 сентября в 13:18
Вести.Ru

Goldman Sachs назвал рубль одной из трех самых привлекательных валют

Вести.Ru25 сентября в 10:46

Вооруженные силы Карабаха уничтожили 14 БПЛА Азербайджана

БПЛА и бронетехнику применяют вооруженные силы Азербайджана для атаки на позиции вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха), 27 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства республики Арцах.
Вооруженные силы Карабаха уничтожили 14 БПЛА Азербайджана
ИА Красная Веснавчера в 06:29

Число заболевших коронавирусом назаровцев вновь начало расти. Представители администрации города усиливают контроль за выполнением санитарных ограничений

По итогам заседания штаба вынесено решение усилить контроль за выполнением санитарных ограничений в общественном транспорте и магазинах.
Назарово-Онлайн25 сентября в 06:23

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.
Коммерсантъвчера в 11:20
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное дело26 сентября в 08:51
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