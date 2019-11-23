Армия и оружие
Газета.RuАмериканский беспилотник потеряли в Ливии
Отмечается, что беспилотник был привлечен к мониторингу экстремистской деятельности. В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
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В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
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Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
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Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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Версии Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 адресованы тем, кому не хватает мощности стандартных вседорожников Mercedes-Benz.
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Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»
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Армия и оружие
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
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Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
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