Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАмериканский беспилотник потеряли в Ливии

Отмечается, что беспилотник был привлечен к мониторингу экстремистской деятельности. В Африканском командовании ВС США подчеркнули,что миссия летательного аппарата "имеет решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
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