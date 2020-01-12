Армия и оружие
Российская газетаАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Военные самолеты и беспилотники стран-членов НАТО регулярно проводят разведку у российских границ. Накануне сообщалось о том, что российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей. Воздушную разведку вдоль границ России вели 22 объекта.
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