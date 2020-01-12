Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Беспилотник США провел разведку около Крыма и Туапсе

Газета.Ru05:19

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Российская газета01:05

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РБК01:58

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

RT на русском03:01

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Вести.Ru00:20

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РИА Новостивчера в 23:03

Стратегический беспилотник ВВС США летал у берегов Крыма

REGNUMвчера в 23:50
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Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Политика

Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Известия 07:21
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском вчера в 17:13
Спорт

Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Коммерсантъ 06:35
Футбол

Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»

Футболист назвал случившееся "шоком" для себя "С другой стороны, когда (главный тренер сборной Украины по футболу – ред.) Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере – это столько шума не вызвало", - напомнил он.
РИА Новости вчера в 17:39
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru вчера в 04:32
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк 05:41
Футбол

Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru 07:14
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек

Общественное телевидение России 07:37
Космос

Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд

МИР 24 15 января в 08:44
Шоу-бизнес

Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии

Вчера же Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили для себя пышное торжество в Санкт-Морице, куда прибыли 300 приглашенных.
StarHit.ru 04:00
Энергетика

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
RT на русском 06:52
Энергетика

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
ТАСС вчера в 07:19
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Единоборства

Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246

Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Vprognoze.ru 04:34
Происшествия

В Реутове девять человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Реутове девять подопечных Балашихинского межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения были госпитализированы с признаками пищевого отравления.
РБК 07:33
Происшествия

В Петербурге потолок упал на спящего ребенка

В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Газета.Ru 05:09
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

В ДНР рассказали, о чем мечтают жители Донбасса

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка утром в субботу, 18 января, рассказал о мечте, которая сейчас есть "у каждого жителя Донбасса".
Аргументы недели 05:33
Общество

Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
РБК вчера в 22:26
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК вчера в 13:07
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru вчера в 01:19
Политика

В Госдуме прошла премьера Мишустина

Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Росбалт 16 января в 10:24
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