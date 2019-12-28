Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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с чего всё началось
Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.Слово и Деловчера в 22:30
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Футбол
Функции Егорова на посту главы ДСИ будут разделены на четверых человек
Четыре человека распределят между собой функции главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.
Хоккей
Хоккеист «Торонто» Михеев госпитализирован с порезом руки
Михеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:4), 25-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Происшествия
Черные ящики с разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Бортовые самописцы с потерпевшего крушение днем ранее в казахстанском городе Алма-Ата воздушного судна передадут Межгосударственный авиационный комитет в Москву для расшифровки.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита»
Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Политика
WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Общество
Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Спорт
Юсков: возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под нашим флагом
Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков рассказал, что хотел бы выступить на февральском чемпионате мира по отдельным дистанциям в Солт-Лейк-Сити (США), так как, возможно, он станет последним в карьере, на котором конькобежец выступит под российским флагом.
Общество
Нижний парк торжественно открыли в Липецке
Открывая парк, глава города Евгения Уваркина поблагодарила жителей, которые терпеливо ждали начала работы любимого места для прогулок.
Общество
Кардиолог подал в суд на Apple за плагиат
Доктор Джозеф Визел подал иск в федеральный суд в Бруклине, сообщает новость информационное агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Экономика
«Новый банк развития» БРИКС одобрил кредит России на $500 млн
"Новый банк развития" (НБР) БРИКС одобрил России кредит на $500 млн, который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики, следует из пресс-релиза банка.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
Политика
Пушков ответил на заявление Госдепа по «Северному потоку-2»
Санкции США против газопровода "Северный поток-2" не оставили надежд на изменение отношений между Россией и США, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
«Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину
«Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».
Здоровье
Больницы и аптеки жалуются на нехватку лекарств
Врачи республиканской детской клинической больницы пожаловались на систематическую нехватку лекарств и расходных материалов.
Политика
Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает
Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Армия и оружие
Серийное производство комплекса с блоком «Авангард» началось в РФ
В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".