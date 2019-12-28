с чего всё началось

Происшествия Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90 Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо превысило 90 человек, заявил член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

Кино Умерла актриса из фильма «Лолита» Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщил её друг Фил Сиракопулос.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Фигурное катание Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.

Политика WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.

Общество Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья.

Спорт Юсков: возможно, ЧМ-2020 будет последним для меня под нашим флагом Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков рассказал, что хотел бы выступить на февральском чемпионате мира по отдельным дистанциям в Солт-Лейк-Сити (США), так как, возможно, он станет последним в карьере, на котором конькобежец выступит под российским флагом.

Общество Нижний парк торжественно открыли в Липецке Открывая парк, глава города Евгения Уваркина поблагодарила жителей, которые терпеливо ждали начала работы любимого места для прогулок.

Шоу-бизнес Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.

Политика «Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».