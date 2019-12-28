Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar
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Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

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Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

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Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

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Самолет ВВС США провел новую разведку у границ России на Черном море

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Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

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Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
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Армия и оружие

Серийное производство комплекса с блоком «Авангард» началось в РФ

В России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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