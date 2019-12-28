с чего всё началось

Общество Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.

Хоккей Молодежная сборная России по хоккею с поражения стартовала на ЧМ В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3:4. Встреча прошла на Ostravar Arena в чешской Остраве.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Происшествия В Свердловской области ограбили автозаправку В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Общество Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне Ранее, 28 декабря Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна поручил принять меры, для того чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.

Политика Глава СПЧ обратился к эстонскому омбудсмену из-за ситуации со Sputnik Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня", которые получили письма с прямыми угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовой деятельности в российском информационном агентстве, говорился в обращении председателя Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Экономика Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).

Политика Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.