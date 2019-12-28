Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.Слово и Деловчера в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею с поражения стартовала на ЧМ
В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3:4. Встреча прошла на Ostravar Arena в чешской Остраве.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Политика
Стала известна формула обмена пленными между Киевом и Донбассом
Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55», сообщил омбудсмен ДНР. Обмен состоится 29 декабря, передает РИА «Новости».
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
В Крыму полагают, что реакция американской стороны по поводу запуска ж/д сообщения с Крымом была вполне ожидаема и вызвана завистью.
Происшествия
Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на производство ракет средней дальности
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" АМRААМ, передает ТАСС.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Общество
Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне
Ранее, 28 декабря Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна поручил принять меры, для того чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Политика
Глава СПЧ обратился к эстонскому омбудсмену из-за ситуации со Sputnik
Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня", которые получили письма с прямыми угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовой деятельности в российском информационном агентстве, говорился в обращении председателя Совета, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».