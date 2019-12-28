Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar
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В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью

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Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

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Самолет ВВС США провел новую разведку у границ России на Черном море

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
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