Единоборства

Газета.RuГазета.RuАмериканский боксер Дэй впал в кому после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, впал в кому после поединка, прошедшего в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени на боксерском турнире в Чикаго. Дэй сражался в андеркарде статусного боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном в супертяжелом весе.
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Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

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