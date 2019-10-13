Единоборства
Газета.RuАмериканский боксер Дэй впал в кому после нокаута
Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, впал в кому после поединка, прошедшего в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени на боксерском турнире в Чикаго. Дэй сражался в андеркарде статусного боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном в супертяжелом весе.
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Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудников ГИБДД в Зеленограде
"Информация о попытке проникнуть в ГИБДД с ножом и тяжелом ранении сотрудника полиции не соответствует действительности, она искажена", – рассказали Агентству "Москве" в пресс-службе МВД.
Политика
В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН
В Министерстве иностранных дел России заявили, что США на протяжении последнего времени являются главным неплательщиком в бюджет ООН и видны явные попытки Вашингтона подорвать работу организации.
Футбол
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Армия и оружие
Новейший беспилотник США на испытаниях сдуло ветром
Во время третьего по счету испытательного полета американского беспилотника, XQ-58A Valkyrie, считающегося новейшей разработкой, случился инцидент.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки
Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
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Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
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Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Футбол
Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро
Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
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В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США
Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
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