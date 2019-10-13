Единоборства
REGNUMБоксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Американский боксер Патрик Дэй оказался в коме после перенесённого им нокаута в бою со своим соотечественником Чарльзом Конвэллом, который прошел в рамках вечера профессионального бокса в Чикаго. Об этом 13 октября сообщает Boxingscene.
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Боксер перенес операцию на мозге после нокаута в андеркарде боя Усик — Уизерспун
Sport24.ruвчера в 04:08
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Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
В Балашихе девятилетняя девочка ушла из дома, и о ее местонахождении ничего не известно, сообщает "Лиза Алерт".
Армия и оружие
США оставили в Сирии десятки опасных боевиков ИГ
Американские военные были вынуждены оставить в тюрьмах, которые контролируют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Происшествия
Под Томском задержали подозреваемого в серии изнасилований
Стражи порядка задержали в Томской области 60-летнего мужчину, которого подозревают в серии изнасилований в городе Стрежевой.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.
Происшествия
В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли
Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Политика
РФПИ 14 октября откроет первый зарубежный офис в Саудовской Аравии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 14 октября откроет свое первое зарубежное представительство - в Королевстве Саудовская Аравия, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Недвижимость
Аренда квартир в России выросла до докризисного уровня
В исследовании, проведенном «Авито недвижимость», сообщается, в частности, что цена самого востребованного варианта, однокомнатной квартиры, впервые поднялась до уровня августа 2014 года и составила 16 тысяч рублей в месяц.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Политика
О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
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