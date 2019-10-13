Единоборства

RuNews24.ruRuNews24.ruАмериканский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

После нокаута Патрика вынесли из зала на носилках и срочно отвезли в больницу. Во время транспортировки боксера в медучреждение у него произошел припадок, после которого он впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь спортсмена.
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Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

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Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
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Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
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Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
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Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
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Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
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Армия и оружие

Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования

Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
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Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с членами Конгресса США над введением жестких санкций против Турции.
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ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
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