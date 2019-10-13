После нокаута Патрика вынесли из зала на носилках и срочно отвезли в больницу. Во время транспортировки боксера в медучреждение у него произошел припадок, после которого он впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь спортсмена.

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

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