Единоборства
RuNews24.ruАмериканский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
После нокаута Патрика вынесли из зала на носилках и срочно отвезли в больницу. Во время транспортировки боксера в медучреждение у него произошел припадок, после которого он впал в кому. Врачи продолжают бороться за жизнь спортсмена.
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Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
REGNUM 15:03
Кино
В декабре выйдет мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой»
RuNews24.ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
РИА Новости 12:54
Армия и оружие
Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт в Сирии
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии.
Lenta.ru 04:01
Армия и оружие
В Совфеде рассказали о пользе переговоров между Дамаском и курдами
Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
Московский Комсомолец 16:51
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Здоровье
Денис Паслер призвал чиновников более эффективно использовать федеральное финансирование
Глава региона Денис Паслер отметил, что федеральное финансирование используется недостаточно эффективно.
ТРК Регион г. Оренбург 11 октября в 01:33
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Футбол
Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 09:53
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Недвижимость
В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья
В трех городах — миллионниках зафиксировано заметное падение цен на рынке арендного жилья.
Казань24 09:02
Гаджеты
Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20
Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY 12:29
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия 14:19
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Ведомости вчера в 10:58
Здоровье
Названы продукты, которые помогают очистить сосуды
Волга-Медиа 10 октября в 22:27
Космос
NASA прервало трансляцию с МКС из-за сообщения о смерти Леонова
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
ФАН 11 октября в 13:31
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с членами Конгресса США над введением жестких санкций против Турции.
Мойка78 12:05
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Невские Новости 12:38
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт вчера в 12:30
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21