Футбол

МИР 24МИР 24Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива

Собранные средства болельщик пообещал передать больнице. Ранее двое американцев в штате Небраска обнаружили в чистом поле холодильник, который был заполнен банками с пивом. Они сообщили о находке в социальной сети, и фотографию увидел владелец холодильника.
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Фанат попросил денег на банку пива и собрал миллион долларов

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Шуточный плакат случайно помог американцу собрать более 1 млн долларов для детской больницы

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Фанат клянчил деньги на пиво и собрал миллион. Гениальная история

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.
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Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

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Интерфакс вчера в 23:07
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Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

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Слуцкий: «Абрамович совершил революцию в футболе»

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