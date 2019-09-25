Футбол
МИР 24Американский болельщик собрал $1 млн на банку пива
Собранные средства болельщик пообещал передать больнице. Ранее двое американцев в штате Небраска обнаружили в чистом поле холодильник, который был заполнен банками с пивом. Они сообщили о находке в социальной сети, и фотографию увидел владелец холодильника.
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Шуточный плакат случайно помог американцу собрать более 1 млн долларов для детской больницы
Афиша Daily23 сентября в 08:43
Американскому болельщику прислали миллион долларов на банку пива. Ему помог плакат
Телеканал 360°вчера в 09:33
Парень попросил денег на пиво и внезапно собрал миллион долларов детям
Playboyrussia.com23 сентября в 15:49
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Российская газета вчера в 12:08
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Коммерсантъ вчера в 10:58
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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Как считают медики, онкологические болезни, одна из которых была диагностирована у актрисы вскоре после родов, могут развиваться на фоне этой процедуры.
Телепрограмма 23 сентября в 10:33
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По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.
ФедералПресс 23 сентября в 02:29
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Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
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Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова
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Вести Иркутск вчера в 05:57
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Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
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В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что владелец «Челси» Роман Абрамович в свое время совершил революцию в футболе, существенно подняв зарплаты игрокам.
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