Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.

с чего всё началось

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.

Единоборства Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Экономика Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.

Экономика В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.

Происшествия Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.

Политика Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку по Brexit, — Times Предполагается, что новый дедлайн будет плавающим: если британский парламент согласует сделку ранее, то Лондон сможет покинуть ЕС и в 2019 году.

Технологии «Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.

Происшествия Опубликован список погибших при прорыве дамб в Красноярском крае Холдинг «Сибзолото» обнародовал список из пятнадцати погибших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Политика Глава Севастополя оценил идею слияния с Крымом Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что объединение республики Крым и Севастополя в один регион не целесообразно.

Технологии Четки Ватикана взломали за 15 минут Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Происшествия В подъезде дома в Якутске нашли брошенного полуторагодовалого ребёнка Полуторагодовалого малыша без взрослых 18 октября обнаружила жительница дома и позвонила в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о разводе Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.

Авто Lexus запатентовал новый товарный знак LX600 Компания зарегистрировала товарный знак LX 600 в патентном ведомстве США, что свидетельствует о работе над новой версией.

Армия и оружие Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.