Общество
КоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.Ведомости20 октября в 21:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 00:34, Ашберн
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
В Лужках на переходе водитель сбил пенсионера и скрылся
В Лужках неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Авария случилась в субботу в 18 часов.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Политика
Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
В Китае отменили выход в прокат фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за жалобы дочери Брюса Ли – Шеннон Эмери, передает Variety.
Экономика
В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
Общество
Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов
Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана
Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Политика
СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Единоборства
Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Россияне стали покупать десятиметровые квартиры
Что касается крупнейших городов России, то в Москве десятиметровую квартиру в Черкизово можно приобрести за 2,25 млн рублей.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.