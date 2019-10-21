Общество

КоммерсантъКоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Ведомости20 октября в 21:59

Подробнее о событии

Under Armour не намерена сворачивать бизнес в России

Реальное времявчера в 16:33

Under Armour ответила на данные о закрытии магазинов в России

Rambler News Serviceвчера в 16:15

В России закроются магазины спортивного бренда из списка Forbes

Forbesвчера в 06:18

Магазины спортивной одежды и обуви Under Armour закрываются в России

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Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Коммерсантъвчера в 08:40

Under Armour закрывает свои магазины в Петербурге и по всей России

Мойка78вчера в 10:20

В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Ведомости20 октября в 21:59
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Политика

Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»

Вокруг ТВ 20 октября в 17:30
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

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Planet Today 20 октября в 17:55
Политика

Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
ФАН 20 октября в 08:10
Происшествия

В Лужках на переходе водитель сбил пенсионера и скрылся

В Лужках неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Авария случилась в субботу в 18 часов.
Орловские новости вчера в 11:59
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 20 октября в 23:59
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Политика

Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
Кино

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В Китае отменили выход в прокат фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за жалобы дочери Брюса Ли – Шеннон Эмери, передает Variety.
Москва-Баку.ru 19 октября в 17:34
Экономика

В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Арсенал»

Soccer.ru вчера в 20:54
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru вчера в 13:24
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru вчера в 10:29
Общество

Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов

Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Армия и оружие

СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана

Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Известия вчера в 23:41
Политика

СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

РИА Новости 00:18
Единоборства

Гвоздик выписан из больницы после боя с Бетербиевым

Матч ТВ 20 октября в 21:04
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Общество

Россияне стали покупать десятиметровые квартиры

Что касается крупнейших городов России, то в Москве десятиметровую квартиру в Черкизово можно приобрести за 2,25 млн рублей.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 19 октября в 21:03
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