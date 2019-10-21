Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.
Ведомостивчера в 17:59

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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

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Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

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