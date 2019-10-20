Экономика
КоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
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с чего всё началось
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.Ведомостивчера в 17:59
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