Общество
КоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.Ведомостивчера в 21:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ и исключил из совета Чикова
Президент России Владимир Путин ввел экс-главу «РИА Новости Украина», исполнительного директора МИА «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
РБК 14:52
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Политика
Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО
Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Газета.Ru 14:03
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
ФАН 13:50
Технологии
В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам
Кубанские новости 09:14
Футбол
Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш решил потроллить свою девушку. В данный момент футболист выступает за "Порту".
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»
«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:37
Происшествия
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото, сообщили СМИ
После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
РИА Новости 12:54
Армия и оружие
США вывели две тысячи военнослужащих из Афганистана
США приступили к сокращению военного присутствия в Афганистане и вывели две тысячи военнослужащих, несмотря на отсутствие соглашения с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает New York Times.
Sputnik Таджикистан 13:50
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 09:59
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 07:43
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад
Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".
ТАСС 13:31
Футбол
Златан – журналисту, назвавшему его «Богом»: «Не беспокойся. Бог всегда доступен»
Sports.ru 08:57
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Дождь 12:42
Наука
Возникновение аутизма связано с недостатком белка в плаценте
Исследование CHICAGO-A на экспериментальных моделях показывает, что аллопрегнанолон (ALLO), один из многих гормонов, вырабатываемых плацентой во время беременности, очень важен для нормального развития головного мозга плода.
Машины и Механизмы вчера в 15:23
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Общество
Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).
News.ru 13:50