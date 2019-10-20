Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Ведомостивчера в 17:59

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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Ведомостивчера в 17:59

Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Коммерсантъ04:40

Under Armour закрывает свои магазины в Петербурге и по всей России

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«Ведомости»: Under Armour закрывает магазины в России

Adindex.ru04:22

Under Armour закрывает все магазины в России

Моллы.Ru02:55

Американский бренд Under Armour уходит из России

Афиша Daily08:06

Все российские магазины Under Armour закроются в ближайшее время

Retailer.ru04:55
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