Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАмериканский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.
Ведомостивчера в 17:59

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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Ведомостивчера в 17:59

Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России

Коммерсантъ04:40

Магазины спортивной одежды и обуви Under Armour закрываются в России

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«Ведомости»: Under Armour закрывает магазины в России

Adindex.ru04:22

Under Armour закрывает все магазины в России

Моллы.Ru02:55

Все российские магазины Under Armour закроются в ближайшее время

Retailer.ru04:55
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Американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки, расположенный в городе Балтимор, Мэриленд. Компания Under Armour с 1996 года является производителем и поставщиком спортивной одежды для американских команд и спортсменов в различных видах спорта, с 2006 года - поставщик спортивной обуви.
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