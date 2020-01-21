Энергетика
РИА НовостиАмериканский чиновник поедет в Эр-Рияд для стабилизации рынка нефти
США считают, что Саудовская Аравия переполняет мировые рынки нефти, чем усугубляет глобальный экономический кризис, для активизации усилий по стабилизации рынка США намерены отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника минэнерго, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.
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