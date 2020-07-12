Происшествия
ИзвестияАмериканский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков. Инцидент произошел на базе ВМС в Сан-Диего.
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Киберспорт
Разработчики CS:GO объяснили причину проблем с FPS в режиме «доверия»
Ранее Valve выпустила патч, который исправил проблему с падением FPS, а разработчик читов для CS:GO рассказал, что обновление с режимом «доверия» могло бы оказаться полезным в борьбе с читами, если бы вышло пять лет назад.
Cyber.sports.ru 03:31
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Футбол
«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.
РИА Новости 16:19
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября
Srnsk 15:50
Футбол
У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт 15:45
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Killing Floor 2, Lifeless Planet и The Escapists 2 уже бесплатны в EGS. Стала известна следующая раздача
3DNews вчера в 02:52
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна 14:12
Общество
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:32
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 03:56
Общество
Малышева показала своего американского внука
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем.
Lenta.ru 09:05
Здоровье
Где выявили 78 случаев коронавируса в Самарской области 12 июля
По информации регионального оперштаба на воскресенье, 12 июля в Самарской области у 78 человек официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06:38
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line 02:59
Экономика
Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора
Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
Интерфакс 17:34
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
News-24.ru вчера в 06:38
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Армия и оружие
Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай
ПолитРоссия 05:30
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Футбол
«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0
«ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» (9:0). По два гола забили форварды Мауро Икарди, Неймар, а также хавбек Пабло Сарабия, по одному забитому голу у Килиана Мбаппе, Идрисса Гуйе и Арно Муинга.
Metaratings 16:26
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
РИА Новости 12:51