Происшествия

ИзвестияИзвестияАмериканский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего

На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков. Инцидент произошел на базе ВМС в Сан-Диего.
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Пожар на военном корабле в Сан-Диего: пострадали 11 человек

Вести.Ru17:01

На корабле ВМС США произошел пожар

ТАСС16:51

На десантном корабле США произошел взрыв и пожар

РБК15:47

На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль

РИА Новости15:48

На авианосце ВМС США произошли пожар и взрыв

Московский Комсомолец15:31

Моряки пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Газета.Ru15:26

Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы

Комсомольская правда16:06
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
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Разработчики CS:GO объяснили причину проблем с FPS в режиме «доверия»

Ранее Valve выпустила патч, который исправил проблему с падением FPS, а разработчик читов для CS:GO рассказал, что обновление с режимом «доверия» могло бы оказаться полезным в борьбе с читами, если бы вышло пять лет назад.
Cyber.sports.ru 03:31
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Футбол

Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Футбол

«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

"Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.
РИА Новости 16:19
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Общество

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября

Srnsk 15:50
Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

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У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт 15:45
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Игры

Killing Floor 2, Lifeless Planet и The Escapists 2 уже бесплатны в EGS. Стала известна следующая раздача

3DNews вчера в 02:52
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

ИА Красная Весна 14:12
Общество

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:32
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Спорт

Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

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Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
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Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 03:56
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Общество

Малышева показала своего американского внука

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева опубликовала видео, на котором она играет на фортепиано со своим американским внуком Игорем.
Lenta.ru 09:05
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Здоровье

Где выявили 78 случаев коронавируса в Самарской области 12 июля

По информации регионального оперштаба на воскресенье, 12 июля в Самарской области у 78 человек официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 06:38
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Общество

В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»

В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН принял с четвертой за неделю попытки резолюцию о продлении на год трансграничного механизма оказания помощи Сирии.
Страна Советов on-line 02:59
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Экономика

Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора

Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

News-24.ru вчера в 06:38
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
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Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Армия и оружие

Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай

ПолитРоссия 05:30
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Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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Футбол

«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0

«ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» (9:0). По два гола забили форварды Мауро Икарди, Неймар, а также хавбек Пабло Сарабия, по одному забитому голу у Килиана Мбаппе, Идрисса Гуйе и Арно Муинга.
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Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
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