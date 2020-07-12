На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков. Инцидент произошел на базе ВМС в Сан-Диего.

Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего

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