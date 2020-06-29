Энергетика
РИА НовостиАмериканский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве - ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", - говорится в релизе компании.
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Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
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Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
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Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
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Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
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Прибыль промышленных предприятий Китая рухнула почти на 20%
На китайском предприятии Chris Прибыль промышленных компаний с годовым оборотом более 20 млн юаней (около $2,8 млн) составила 1,84 трлн юаней в период с января по май текущего года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
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Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году
Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
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Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
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На Первый канал возвращается «Dance Революция»
Танцевальный проект «Dance Революция» снова появится в эфире Первого канала. Продолжение шоу стартует 28 июня.
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Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
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У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
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Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
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Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
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Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип «Parasite Eve»
Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve".
РИА Новости 17:46
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
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Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
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