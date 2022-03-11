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Американский доллар подешевел на 4,25 рубля

Стоимость доллара США упала за сутки на 4,25 руб., следует из данных Московской биржи о результатах хода торгов 11 марта, опубликованных на сайте биржи.
ИА Красная Весна
11 марта на 18:59 стоимость доллара закрепилась на отметке 114,25 руб. за $1.
ИА Красная Весна
Недельная динамика курса доллара положительная — плюс 9,25 руб., что составляет 8,8% роста.
ИА Красная Весна
США снизился на 3,63 руб., до 116,75 руб., евро — на 4 руб., до 128,95 руб.
Urbc.Ru

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Американский доллар подешевел на 4,25 рубля
ИА Красная Весна12:36
Официальный курс доллара США снизился на 3,6 руб., евро — на 4 руб
Urbc.Ru06:29
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