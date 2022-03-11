ИА Красная ВеснаАмериканский доллар подешевел на 4,25 рубляСтоимость доллара США упала за сутки на 4,25 руб., следует из данных Московской биржи о результатах хода торгов 11 марта, опубликованных на сайте биржи.ИА Красная Весна11 марта на 18:59 стоимость доллара закрепилась на отметке 114,25 руб. за $1.ИА Красная ВеснаНедельная динамика курса доллара положительная — плюс 9,25 руб., что составляет 8,8% роста.ИА Красная ВеснаСША снизился на 3,63 руб., до 116,75 руб., евро — на 4 руб., до 128,95 руб.Urbc.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАмериканский доллар подешевел на 4,25 рубляИА Красная Весна12:36Официальный курс доллара США снизился на 3,6 руб., евро — на 4 рубUrbc.Ru06:29Показать все источникиОценитьПоделиться